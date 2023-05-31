شكرا لقرائتكم خبر عن مدن رياضية جديدة وملاعب.. أبرز مستهدفات خطة التنمية 23/24 بمجال الأنشطة الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي علي رأس أولوياتها الاهتمام بالشباب، وتمكينهم علي جميع المستويات، وتعزيز مفهوم الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب والنشء المصرى، وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بما يؤدي لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المستهدفات بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 في مجال الأنشطة الشبابية والرياضية في ضوء ما استعرضته وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أمام المجلس النيابى:

1- تتضمن خطة الأنشطة الشبابية إنشاء وتطوير مدن شبابية و(11) منشأة كشافة، استكمال تطوير عشرة معسكرات شبابية و54 مركزا شبابيًا، وتجهيز 100 منشأة شبابية.

2- فى مجال دعم الأنشطة الرياضية، تشمل الخطة استكمال إنشاء وتطوير تسعة حمامات سباحة وتسع صالات مُغطاة وتجهيز واستكمال تطوير 75 ملعبا رياضيًا، وثلاث مدن رياضية وخمسة استادات رياضية واستكمال إنشاء أربعة أندية لذوي الهمم.