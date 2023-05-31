شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" توافق على موازنتى "القومى لأسر الشهداء" و"القومية للإنتاج الحربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها علي موازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وأكد اللواء أحمد الخطيب الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ،أن الخدمات التي يقدمها المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين أنه تم تطوير وتحديث العيادات الطبية وصالة التأهيل على أحدث مستويات التجهيز الطبي لتقديم خدمة متميزة من خلال أطباء استشاريون في مختلف التخصصات.

وأضاف الخطيب أنه تطوير وتدريب الموظفين من خلال التعاقد مع أكاديمية معهد ناصر حتى يتم رفع مستوى الموظفين والعاملين كما أن أسر الشهداء والمصابين يحضرون هذه الدورات مجانا.