شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة طوارئ افتراضية لإخلاء طائرة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365، تجربة طوارئ افتراضية داخل أكاديمية مصر للطيران، لتدريب الطيارين والمضيفين لإخلاء طائرة من ركابها بشكل سريع عبر زلاقة الإخلاء القابلة للنفخ نتيجة حدث طارئ علي متن الطائرة، حيث أن مصر للطيران تقوم بتجهيز طائراتها بالعديد من تجهيزات الأمان والطوارئ التي يمكن استخدامها في حال وقوع أي حادث.

ونجحت الأكاديمية فى الحصول على العديد من الاعتمادات والشهادات الدولية مثل شهادات تدريب مهندسى صيانة الطائرات EASA 147 صادرة من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وأيضا شهادات تدريب الطيارين JAR TRTO “ Type rating Training Organization وكذلك شهادات عامة للسلامة والصحة المهنية وجودة الأداء تتمثل في شهادات ( ISO9001 :2015 - ISO14001 :2015 - - ISO 45001 :2018 ) هذا وقد تسعى شركة مصر للطيران فى ضوء رؤية طموحة فى الاهتمام بمجال التدريب وتطوير الأكاديمية والنهوض بإمكانياتها بما يجعلها صرحاً عالمياً للتدريب في مصاف الأكاديميات حول العالم.