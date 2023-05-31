انت الان تتابع خبر كربلاء تصادق على أمر تعيين موظفي العقود ضمن الدعم الطارئ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء المقدسة، ورد لـ الخليج 365، أن "الخطابي صادق على الأمر الإداري الخاص بتعيين موظفي العقود ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وشار الى الخطابي ان "محافظة كربلاء المقدسة استثنائية ولا بد أن يكون العمل فيها استثنائيا وبهمة واخلاص ونزاهة"، مشدداً على "ضرورة أن "يكون المعينون الجدد ضمن المساهمين في بناء وإعمار المحافظة، فضلاً عن التعامل الحسن مع المواطنين".



