انت الان تتابع خبر إطلاق مجموعة العمل المعنية بالتعاون القضائي بين العراق وفرنسا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم الاتفاق على أن يتولى هذه التشكيلة متابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في مجال التعاون القضائي".

وأضاف أن "اللقاء حضره كلا من رئيس جهاز الادعاء العام نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر حمزة والقاضي ياسر الخزاعي، فيما ضم الجانب الفرنسي كلاً من اوليفيه كريستين وجوليان روتايو وتوماس غريغوار وملحق الامن الداخلي رموالد مولير والقائم بالاعمال جان كريستوف باريس".

