وقت يمر بسرعة البرق أو شهر لا ينتهي؟

بغداد - ياسين صفوان - 1- العدد الفعلي للأيام

يمكن أن يتأثر إدراك الوقت بمدى انشغال الشخص أو نشاطهفالشخص المشغول قد يشعر بقصر الوقت بسبب انشغالاتهأما الشخص قليل العمل فقد يشعر بطول الأيام والأشهر

الحالات العاطفية للناس تؤثر أيضاً على إدراكهم للوقتفإذا كان الشخص يمر بفترة صعبة، يشعر بأن الوقت يمتدأما إذا كان الشهر مليئاً بالبهجة والإيجابية فيمرّ الوقت بسرعة

يبدو الوقت أطول خلال أشهر الشتاء بسبب ساعات النهار الأقصر والوقت الذي نقضيه داخل المنزلأما أشهر الصيف فتبدو أقصر بسبب زيادة ساعات النهار والمزيد من الأنشطة في الهواء الطلق

إذا كان الشهر مليئاً بالتجارب الجديدة كتغيير عمل، الانتقال إلى بيت جديد أو سفرقد يبدو الوقت أقصر من المعتادعلى عكس الروتين اليومي الذي يجعلك تشعر بطول الوقت

أخيرا، إذا كنت تنتظر بفارغ الصبر شيئاً ما،فغالباً ما تشعر بأن الوقت الذي يسبقه يطول

بالتالي، يختلف عامل الوقت بين شخص لآخر كل بحسب ظروفه!