انت الان تتابع خبر بعد قضيتها مع نزار الفارس.. حورية فرغلي تتهم مديرة أعمالها بسرقة حساباتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت فرغلي في تصريحات تليفزيونية، إن مديرة أعمالها تساومها من أجل إعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على نصف مليون جنيه.

وأشارت إلى عدم مسؤوليتها عن المواد التي يتم نشرها على هذه الحسابات حاليًا، متابعة: "كل السوشيال ميديا بتاعتي مسروقة، ومع شركة معروفة، أنا معرفش هي ليه مش عايزة تفك العقد اللي بيني وبينها؟".



وأوضحت حورية أن عقدها مع مديرة أعمالها ينص على دفع نصف مليون جنيه إذا أرادت فسخ التعاقد معها، مشيرة إلى أنها ترفض إعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تربطها بدفع قيمة فسخ العقد.