الاتصالات: "التقاضى عن بعد" وفر 900 مليون جنيه سنويا.. وتجهيز 33 محكمة مدنية

القاهرة - سامية سيد - أكد رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق منظومة التقاضى عن بعد فى المحاكم وفر للدوله مليار جنيه سنويا، موضحا أنه يجرى حاليا إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك ردا على سؤال الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مدى نجاح منظومة التقاضى عن بعد، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة موازنة ديوان وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وقال هندى أن منظومة التقاضى عن بعد فى المحاكم وفرت للدولة 900 مليون جنيه سنويا، حيث تنفق 100 مليون جنيه وتدر عائد مليار جنيه سنويا موضحا أن التقاضى عن بعد جاء من خلال ثلاث مراحل الأولى تشمل تجديد الحبس من بعد وتم تنفيذها.

وتابع المرحلة الثانية جاءت من خلال المحاكم الاقتصادية وتم تطبيقها فى المحاكم الاقتصادية الثمانية بنجاح كبير، أما المرحلة الثالثة فتمت من خلال المحاكم المدنية وجارى العمل بها وتم تجهيز 33 محكمة مدنية من حيث الإجراءات فقط.