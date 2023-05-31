شكرا لقرائتكم خبر عن جودة عبدالخالق يعلن رفضه لمقترح مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن رفضه لمقترح مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وقال جودة عبدالخالق، خلال كلمة له فى الجلسة الخاصة التى تعقدها لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، إن قضية تنظيم التعليم لا خلاف عليها ولكن مشروع قانون للتعليم والتدريب هو جزء من كل الأزمة التي يعيشها التعليم في مصر.

وأشار الى أن هناك مشكلة تتعلق بالتعليم في هذا الوطن وهي مشكلة حقيقية يجب أن يتم النظر إليها بمنظور أشمل يبدأ من تحدي التمويل، مؤكدا أن المخصص للتعليم لكل مراحله في أقل من 2% من موازنة الدولة، معتبرا تباطؤ التمويل صخرة قد تصطدم بها أي قانونين أو محاولات للتطوير.

وتابع: "نحتاج كيان يعيد صياغة العملية التعليمية في بكل وسائلها بما يحفظ كيان هذا الوطن المعرفي والعلمي والثقافي، قضية البحث العلمي في مصر، مبكل بقيود واغلال كثيرة تعوقه عن التنمية، البحث العلمي يحتاج إلى أفق وإحساس بالأمان والحرية، في حين أن الجامعات المصرية حاليا تئن وتنزف".