شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تقترح إضافة القومى لذوى الإعاقة ونقابة المعلمين فى المجلس الأعلى للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييدها لمشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

واقترحت خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إضافة المجلس القومي لذوي الإعاقة في التشكيل بجانب نقابة المعلمين.

وفيما يتعلق بالاختصاصات، قالت لا بد من ضوابط لعمليات الانفاق ووضع الرؤي والأساسيات لدمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، والتخطيط الاستراتيجي للمنظومة التعليمية ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وإقامة علاقات تبادلية مع المجالس والمنظمات والمؤسسات المناظرة، محليا وإقليميًا وعالميا.

بدوره أعلن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر موافقته على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب مؤكدا أنها هذا الكيان حلم منذ عقود

وأشار - في كلمته خلال جلسة مناقشة مشروع القانون بالحوار الوطني - إلى أن اصلاح التعليم هو المدخل للإصلاح السياسي، مؤكدا أن تشكيل المجلس لايتفق مع الحوكمة ولابد من وجود مجلس تنفيذي و مجلس آخر استشاري متخصص من الخبراء ينهض بالتعليم.

وشدد على أن الاهتمام بالتعليم ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا القانون به ثغرات قانونيه في صياغة هذا المشروع.