تنمية الصعيد: تنفيذ 27 مشروعا خلال العام المالى الحالى بتكلفة 400 مليون جنيه

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنه تم تنفيذ 27 مشروعا خلال العام المالى الحالى 2022/2023، وذلك من خلال 400 مليون جنيه تم تخصيصها فى الباب الرابع وهو الدعم والمنح الاجتماعية فى موازنة العام الحالى مثل قصب السكر فى كوم أمبو.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة هيئة تنمية الصعيد.

أضاف الشريف أنه من ضمن المشروعات، مشروع تطوير الدواجن فى الفيوم والعسل الأسود فى المنيا وإنشاء وتطوير وادى كركر بمحافظة أسوان وتضم مشروع للشاحنات والتى تقوم على التبادل التجارى بين أسوان ودول افريقيا وإنشاء منطقة ادارية وإنشاء منطقة لوجيستية.

وعلق سالم قائلا إنه ليس أملنا أن يقتصر نشاط الهيئة على إنشاء مشروعات عسل اسود ودواجن وبيض ولكن امل وطموح أبناء الصعيد هو قيام الهيئة بإنشاء مشروعات كبيرة تحقق تنمية مستدامة وتوفر فرص عمل وترفع من مستوى دخل الأفراد بمحافظات الصعيد.

واستطرد: "يجب على الهيئة أن تستفيد من ما أنفق من مليارات على البنية التحتية بمحافظات الصعيد خلال السنوات السابقة".

كما اعترض سالم على حضور المراقب المالى على هيئة تنمية الصعيد وعنفها وتم مغادرتها نظرا لان حضورها غير لائحى.