انت الان تتابع خبر أوكرانيا تبدأ هجوماً مضاداً ضد روسيا في هذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نريد أن تمتلك أوكرانيا كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بينما تستعد لشن هجوم مضاد في الصيف".

وأضاف: "نعتزم مواصلة نقل المعدات العسكرية، وتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع خلال الصيف، بما في ذلك في المستقبل القريب".



وأجاب كيربي ردا على سؤال بشأن إذا كان البيت الأبيض يعرف توقيتًا أكثر تحديدًا للهجوم، أن "الجيش الأمريكي كان على اتصال بزملائه الأوكرانيين منذ بداية التخطيط".