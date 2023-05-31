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حقيقة وفاة أحد المصابين بالحمى النزفية في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الموسوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، "هناك إشاعة حول وفاة أحد المصابين بالحمى النزفية في صحة ميسان"، مؤكداً أن "هذه الانباء عارية عن الصحة"، مبيناً أن "جميع المصابين في المحافظة يتابعون من قبل دائرة صحة ميسان ووزارة الصحة".

واستعرض، "الموقف اليومي لمرض الحمى النزفية في ميسان ليوم 31 أيار 2023:

المشتبه الكلي: 24

المؤكدة: 12

السالب: 10

قيد الفحص: 2

الوفيات المؤكدة: صفر

الوفيات الكلي: صفر".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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