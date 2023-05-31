انت الان تتابع خبر حقيقة وفاة أحد المصابين بالحمى النزفية في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الموسوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، "هناك إشاعة حول وفاة أحد المصابين بالحمى النزفية في صحة ميسان"، مؤكداً أن "هذه الانباء عارية عن الصحة"، مبيناً أن "جميع المصابين في المحافظة يتابعون من قبل دائرة صحة ميسان ووزارة الصحة".واستعرض، "الموقف اليومي لمرض الحمى النزفية في ميسان ليوم 31 أيار 2023:

المشتبه الكلي: 24

المؤكدة: 12

السالب: 10

قيد الفحص: 2

الوفيات المؤكدة: صفر

الوفيات الكلي: صفر".

