انت الان تتابع خبر مطلوب منذ 2019.. الإيقاع بـ"أخطر" تاجر مخدرات في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية نوعية أحكمت مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء المقدسة، قبضتها على أخطر تاجر للمواد المخدرة والمطلوب للقضاء منذ عام 2019، وذلك بكمين محكم في محافظة بابل".



وبينت، أن "عملية القبض تمت بعد مراقبة ومطاردة دامت ثلاثة أيام من قبل مدير شؤون مخدرات كربلاء العقيد علي مسير وثلة من الضباط والمنتسبين بالتعاون مع مكافحة مخدرات بابل".

