شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "تعليم النواب" بالحوار الوطنى: المجلس الأعلى للتعليم سيوحد الجزر المنعزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة جيهان البيومى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تأييدها مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وقالت خلال كلمتها بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إن هذا المشروع سيوحد الجزر المنعزلة عبر رؤية ثاقبة تسهم في تطوير المنظومة التعليمية كافة.

وقدمت "البيومي" بعض الملاحظات، حول مشروع القانون، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل المجلس، مشيرة إلى أنه أغفل وجود عدد كثير من الوزارات مثل السياحة وغيرها والهيئة الوطنية للإعلام.

واقترحت بوجود ممثليين من الوزارات المختلفة على أن يكونوا ملمين بالمنظومة وخطط المجلس الأعلى للتعليم، مع الاستعانة بالخبراء بشكل أكبر، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك توازن في إصدار التقارير المقدمة إلى رئيس الجمهورية.