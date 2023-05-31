انت الان تتابع خبر فرنسا تطالب "الناتو" بضمانات ملموسة لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ماكرون في منتدى "غلوبسيك" في براتيسلافا، :"سيكون هذا موضوع نقاشات جماعية في الأسابيع المقبلة" بحلول قمة الناتو في تموز/يوليو في فيلنيوس.

وذكر أن أوكرانيا "اليوم تحمي أوروبا وهي مجهزة "بمعدات عسكرية كبرى" لدرجة أنه من مصلحة الغرب "أن تكون لديها ضمانات أمنية موثوقة معنا في إطار متعدد الأطراف".

