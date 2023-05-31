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فرنسا تطالب "الناتو" بضمانات ملموسة لأوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال ماكرون في منتدى "غلوبسيك" في براتيسلافا، :"سيكون هذا موضوع نقاشات جماعية في الأسابيع المقبلة" بحلول قمة الناتو في تموز/يوليو في فيلنيوس.

وذكر أن أوكرانيا "اليوم تحمي أوروبا وهي مجهزة "بمعدات عسكرية كبرى" لدرجة أنه من مصلحة الغرب "أن تكون لديها ضمانات أمنية موثوقة معنا في إطار متعدد الأطراف".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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