انت الان تتابع خبر فرنسا تطالب "الناتو" بضمانات ملموسة لأوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال ماكرون في منتدى "غلوبسيك" في براتيسلافا، :"سيكون هذا موضوع نقاشات جماعية في الأسابيع المقبلة" بحلول قمة الناتو في تموز/يوليو في فيلنيوس.
وذكر أن أوكرانيا "اليوم تحمي أوروبا وهي مجهزة "بمعدات عسكرية كبرى" لدرجة أنه من مصلحة الغرب "أن تكون لديها ضمانات أمنية موثوقة معنا في إطار متعدد الأطراف".
وذكر أن أوكرانيا "اليوم تحمي أوروبا وهي مجهزة "بمعدات عسكرية كبرى" لدرجة أنه من مصلحة الغرب "أن تكون لديها ضمانات أمنية موثوقة معنا في إطار متعدد الأطراف".