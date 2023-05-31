انت الان تتابع خبر رغم فوزه.. اعتبار كربلاء خاسراً أمام النجف في الجولة 28 من الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
2023-05-31 | 16:38
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قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اعتبار فريق كربلاء خاسراً أمام النجف، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز.
وأشار البيان إلى أن "تقديم الاعتراض إلى الاتحاد العراقيّ عن طريق البريد الالكتروني إلى الأمانة العامة الساعة (9:36) مساءً يوم الخميس 11/5/2023 مع العرض أن المباراة جرت يوم الأربعاء (10/5/2023) في الساعة ( 9:00) مساءً وانتهت الساعة (11:00) مساءً.. وعليه، فإن تقديم الاعتراض كان ضمن المدةِ القانونيّة المقررة في لوائح الدوري الممتاز من الموسم الكرويّ 2022-2023 وحسب المادة (46/أ)، وتمّ دفع الرسم صباح يوم الأحد الموافق (14/5/2023) كون يومي الجمعة والسبت عطلة رسميّة، ولا تحتسب من المدة استناداً إلى (المادة 46 الفقرة د) من لوائح الدوري الممتاز".
وأوضح البيان، أنه "بناء على ذلك قررت اللجنة:
1- إلغاء قرار لجنة الانضباط العدد 93 في 23/5/2023.
2- اعتبار نادي كربلاء خاسراً (3-صفر) مع نادي النجف استناداً إلى المادة (8/12) من لائحةِ الانضباط، والمادة (39/هـ) من لوائح الدوري الممتاز وبدلالة المادة (38/ف) من لوائح الدوري الممتاز.
3- معاقبة نادي كربلاء بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5000000) خمسة ملاين دينار عراقي استناداً إلى المادة (8/3) من لائحةِ الانضباط بدلالة المادتين (38/ف) و (39/هـ) من لوائح الدوري الممتاز كون النادي قد أشركَ لاعباً معاقباً (أحمد محمد حسين) لحصوله على ثلاث بطاقاتٍ صفراء".
يذكر أن كربلاء كان قد حسم مباراته ضد النجف، بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز.