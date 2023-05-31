رغم فوزه.. اعتبار كربلاء خاسراً أمام النجف في الجولة 28 من الدوري الممتاز

وذكر بيان للجنة ورد لـ الخليج 365، أنه "اجتمعت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، وناقشت طلبَ الاستئناف المقدم من قبل نادي النجف الرياضيّ بالعدد 71 بتاريخ 23/5/2023، وقررت قبوله شكلاً من الناحية القانونيّة، وبعد الاطلاع على الأوليات وقرار لجنة الانضباط بالعدد 93 في 23 /5/2023، واستناداً إلى المادة (41/أ) من لوائح الدوري المُمتاز للموسم الكرويّ 2022-2023 والتي تنص: (يتمّ اتخاذ الإجراءات القضائيّة طبقاً للوائح اللجان القضائيّة ذات الصلة بالاتحاد / أو لوائح وتعليمات المسابقات)، وعليه يتمّ اعتماد لائحة الانضباط الخاصّة باللجان القضائيّة، وبناءً على ما تقدم فإن الاعتراضَ المقدم من قبل نادي النجف ضمن المدةِ القانونيّة استناداً للمادة (126/2) من لائحةِ الانضباط والتي تنص: (يقدم الاحتجاجُ إلى الأمين العامّ للاتحاد أو سكرتير لجنة الانضباط أو المدير الإداريّ خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعةً بعد المباراة)".وأشار البيان إلى أن "تقديم الاعتراض إلى الاتحاد العراقيّ عن طريق البريد الالكتروني إلى الأمانة العامة الساعة (9:36) مساءً يوم الخميس 11/5/2023 مع العرض أن المباراة جرت يوم الأربعاء (10/5/2023) في الساعة ( 9:00) مساءً وانتهت الساعة (11:00) مساءً.. وعليه، فإن تقديم الاعتراض كان ضمن المدةِ القانونيّة المقررة في لوائح الدوري الممتاز من الموسم الكرويّ 2022-2023 وحسب المادة (46/أ)، وتمّ دفع الرسم صباح يوم الأحد الموافق (14/5/2023) كون يومي الجمعة والسبت عطلة رسميّة، ولا تحتسب من المدة استناداً إلى (المادة 46 الفقرة د) من لوائح الدوري الممتاز".

وأوضح البيان، أنه "بناء على ذلك قررت اللجنة:

1- إلغاء قرار لجنة الانضباط العدد 93 في 23/5/2023.

2- اعتبار نادي كربلاء خاسراً (3-صفر) مع نادي النجف استناداً إلى المادة (8/12) من لائحةِ الانضباط، والمادة (39/هـ) من لوائح الدوري الممتاز وبدلالة المادة (38/ف) من لوائح الدوري الممتاز.

3- معاقبة نادي كربلاء بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5000000) خمسة ملاين دينار عراقي استناداً إلى المادة (8/3) من لائحةِ الانضباط بدلالة المادتين (38/ف) و (39/هـ) من لوائح الدوري الممتاز كون النادي قد أشركَ لاعباً معاقباً (أحمد محمد حسين) لحصوله على ثلاث بطاقاتٍ صفراء".

يذكر أن كربلاء كان قد حسم مباراته ضد النجف، بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز.

