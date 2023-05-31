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اتحاد الكرة: يوسف الإمام بات جاهزاً لتمثيل المُنتخب الاولمبي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457668-638211411722697633.jpeg

2023-05-31 | 16:43

اتحاد الكرة: يوسف الإمام بات جاهزاً لتمثيل المُنتخب الاولمبي

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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إنجاز الأوراق الرسمية للاعب يوسف الإمام ليصبح جاهزا لتمثيل المنتخب الوطني.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " عُضو المكتب التنفيذيّ لاتحادِ كرة القدم، عضو إدارة المنتخبات غانم عريبي أكد أن لاعبَ المنتخب الأولمبيّ والمحترف في نادي مالمو والمُعار الى نادي بك أولمبيك السويديين يوسف الإمام بات جاهزاً لتمثيل المُنتخبِ".

وأضاف: "بعد أن أنجزت لجنةُ المغتربين الأوراقَ الرسميّة كافة بنقل ملفه من الاتحاد السويدي لكرة القدم الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإصدار الجواز الرسميّ العراقي له، وسيكون مستعداً لتمثيل المُنتخبِ الأولمبيّ في بُطولةِ غرب آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً الشهر المقبل".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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