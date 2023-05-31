شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم السيد: جذب الاستثمارات أهم محاور الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن أهم المحاور التى يعمل عليها الحوار الوطنى الاستماع لكلام الخبراء والمختصين ووجهة نظر الحكومة في الموضوعات التي تم طرحها على الحوار الوطنى، وكان هناك حديث عن كيفية جذب الاستثمارات وكيفية إزالة العوائق والمشاكل التى تحول دون دخول المستثمرين، وهى مهمة جدا لأن كثير من المستثمرين على أرض الواقع لديهم مشاكل عديدة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: "بحثنا أن تكون مصر نقطة على خريطة الاستثمار العالمى، وكنا نحتاج من خلال هذا المؤتمر أن نرى الأفكار الجديدة، وما تم التوصل إليه، وماذا تفعل الدول في التسهيلات والإجراءات، وتم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالمعوقات والمشاكل من حيث إجراءات التأسيس والحصول على الرخصة وما إلى ذلك وسبل حل تلك المعوقات".

وتابع: "كانت هناك جلسات متخصصة عن التصدير والصناعة لتكون أحد الأذرع الرئيسية لتحقيق تنمية مستدامة تزيد من المنتج المحلى والمكون الصناعى المحلى وزيادة حجم الصناعة، وكذلك دور الدولة في تسهيل الحصول على الأراضى وطرح فكرة أن يكون للمستثمرين الأجانب الحق في ملكية وحدة أو وحدتين بتسهيلات في الإجراءات، والهدف من ذلك كله أن نزيد الاستثمارات وأن نزيد حجم الصناعة".

وأكمل اعتقد أن هناك إرادة حقيقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ليكون هناك علاج لحل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين والحلول هذه المرة حلول واقعية تلمس المستثمر ونعطى الحكومة حلول واقعية يمكن تطبيقها وليست مجرد أفكار نظرية على ورق.