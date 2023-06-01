شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 34 قصرًا للثقافة والتوسع فى المكتبات المتنقلة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبلور الرؤية التنموية لقطاع الثقافة حول تأسيس منظومة قيم ثقافيّة إيجابية في المجتمع، تُمكّن الإنسان المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب عرفة، وتفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات العالم المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، وأن تكون الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية والمبدعين، فضلًا عن دعم وقيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وفي هذا الإطار ، تهدف الجهود الإنمائية إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية, وكذا الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعي مُبتكر، وتنمية الموهوبين الصناعات الثقافية ونشرها دون تمييز تحقيقاً للعدالة الثقافية، إضافة إلى تعزيز مكانة قوة مصر ا الناعمة وتحقيق ريادتها على الخريطة الثقافية العالمية.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المستهدفات بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 في مجال الخدمات الثقافية، في إطار ما استعرضته وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أمام المجلس النيابي :

1 - تطوير 34 قصرًا للثقافة وثمانية بيوت ثقافة الطفل، و 14 مسرحًا، منها مسرح المنصورة القومي ومسرح السلام.

2- تطوير ثلاثة متاحف في متحف سراي الجزيرة بالقاهرة ومتحف الفن المصري الحديث ومتحف بيت الأمة.

3- التوسع في توفير المكتبات المُتنقلة لنشر الثقافة الجماهيرية، واستكمال رقمنة فروع مكتبة مصر العامة.