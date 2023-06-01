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رئيس التثقيف بالإعلاميين: ماسبيرو سيظل شامخاً ومتصدراً للمشهد الإعلامي رغم المنافسة الشرسة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين في تصريح خاص لليوم السابع بمناسبة عيد الإعلاميين ال 89 ، أنه بالرغم من تعدد القنوات الإعلامية والمنافسة الشرسة في المجال الإعلامي، إلا أن ماسبيرو ما زال يحتفظ بمكانته الخاصة في قلوب المصريين والعرب، ويستمر في تحقيق النجاحات والإنجازات الإعلامية.

 

ونوه "عدلي " إلى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها في السنوات الأخيرة، إلا أنه تمكن من الصمود والاستمرار في تقديم البرامج والإنتاجات الإعلامية المميزة، التي تعكس الثقافة المصرية والعربية وتساهم في نشر الوعي والتثقيف في المجتمع.

 

وشدد "عدلي" على أنه لمس خلال متابعته لجلسات الحوار الوطني عبر قناة النيل للأخبار  أن القناة لازالت تمثل رقماً في المعادلة الإعلامية ، وكم كان سعيداً وهو يتابع الزملاء وفريق العمل المتميز الذي يتمتع باحترافية وكفاءة وخبرة عالية في مجال الإعلام والصحافة ، ويعمل بجد واجتهاد لتوفير أفضل الخدمات وتغطية الأحداث والمستجدات الهامة بطريقة مهنية وشاملة ، ولذلك لم تفقد القناة بريقها حتى الآن وتحظى بثقة الجمهور واحترامه ، وانه على ثقة بأن القناة ستظل دائما في صدارة الإعلام في منطقتنا وسوف تبقى مصدراً مهماً للمعلومات والأخبار الهامة .

 

واختتم رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين تصريحاته بأن ماسبيرو سيظل شامخاً ومتصدر المشهد الإعلامي في مصر والعالم العربي ، وسيظل رمزاً وطنياً وإعلامياً فريداً يتربع على عرش الإعلام في مصر والوطن العربي ، نتيجة التنوع والجودة العالية للإنتاج، والخبرة والتاريخ الإعلامي الطويل، والثقة الكبيرة لدى الجمهور، والابتكار والتجديد، والاهتمام بالمواهب الشابة ، بالإضافة إلى أنه يضم أحدث التجهيزات والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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