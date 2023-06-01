شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: إدارة الحوار الوطنى حرصت على سماع كل وجهات النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة الحوار الوطني التي ناقشت مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب استمرت 8 ساعات لأهمية الموضوع، خاصة أن كل بيت في مصر به طالب سواء في التعليم ما قبل الجامعى أو التعليم الجماعى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أنه كان هناك حرص من إدارة الحوار الوطني على سماع رأي كل المشاركين وكل من طلب الكلمة تم الاستماع له، حيث تم الاستماع لكل وجهات النظر وهذا ما جعل الجلسة تستغرق 8 ساعات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، :"نحن أمام اهتمام من رأس الدولة بملف التعليم وتوجيه لمجلس الوزراء لإحالة القانون للحوار الوطني لإثراء النقاش والخروج بأفضل صورة له ".