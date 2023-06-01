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النائب أكمل نجاتى: "الأعلى للتعليم" يستهدف توحيد السياسات العامة للتعليم

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهدف من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب هو توحيد السياسات العامة للتعليم في مصر والوصول لسياسات تعليمية تسهم في أن تتناسب مع متطلبات سوق العمل .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن الهدف من المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب هو تحليل قواعد البيانات واستخدام الأساليب الجديدة في التقييم، مشيرا إلى أن فلسفة المجلس جيدة للغاية .

وأوضح أكمل نجاتي، أن جلسة الحوار الوطني ناقشت جودة مشروع القانون وهل يكون مجلس قومى أم هيئة مستقلة كان هناك جدل حولها ، خاصة أن معظم الخبراء أكدوا ضرورة وضع استراتيجية للتعليم ومشروع قومى للتعليم، وبحثنا عن الموارد المالية الخاصة بالمجلس.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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