شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتعهد بإطلاق المزيد من أقمار التجسس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، يوم الخميس، عن كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، قولها إن قمر التجسس العسكري لبلادها سيدخل قريبًا في المدار، وتعهدت بتكثيف جهود المراقبة العسكرية.

وتأتي تصريحاتها بعد أن انتهت عملية إطلاق القمر الصناعي لبيونج يانج بالفشل يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، فشل إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق، مما أدى إلى سقوطه في البحر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إطلاق الصاروخ "شوليما -1" الجديد، الذي يحمل القمر الصناعي، فشل بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود.

وكانت هذه سادس محاولة تقوم بها الدولة المسلحة نوويًا لإطلاق قمر صناعي، والأولى لها منذ 2016.