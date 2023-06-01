شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إشادة وضوء أخضر.. إيطاليا ترفع حظرا على مبيعات الأسلحة للسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسط إشادة بجهود وساطة السلام السعودية في الآونة الأخيرة، رفعت إيطاليا، يوم الأربعاء، حظرا كان مفروضا على مبيعات الأسلحة للرياض.

واكتسبت مبادرات السلام زخما متزايدا بعد أن اتفقت الرياض وطهران في مارس/آذار الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها منذ 2016.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيانها إن الحظر لم يعد ضروريا "في ضوء تغير الوضع" على الأرض.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قال في يناير/كانون الثاني 2021، إن بلاده أوقفت عمليات بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية، تنفيذا لالتزام روما باستعادة السلام في اليمن.

وقال دي مايو في بيان "هذه خطوة نعتبرها ضرورية، إنها رسالة سلام واضحة من بلادنا"، فيما قالت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح إن قرار روما من شأنه أن يعرقل عملية بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية.

وأكدت الشبكة أن عملية البيع هذه التي أوقفت تعتبر جزءا من صفقة إجمالية لبيع 20 ألف صاروخ تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون يورو (485 مليون دولار)، ووافقت عليها حكومة ماتيو رينتسي عام 2016 التي تنتمي لتيار يسار الوسط.