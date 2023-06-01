شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: استكمال إنشاء 54 عمارة سكنية لمحدودى الدخل السنة المالية 2024-23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 ، استكمال إنشاء 54 عمارة سكنيّة لتوفير وحدات لمحدودي الدخل، حسبما تشير وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

ووفقا للقانون المنظم، يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متر مربع، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويتبع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانشأت بالقانون 93 لسنه 2018 بهدف إنشاء وطرح وحدات الاسكان الاجتماعي للبقات منخفضة ومتوسطة الدخل.

يُشار إلي أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 توجيه استثمارات قدرها حوالي 273 مليار جنيه بنسبة 16.5% من إجمالي استثمارات الخطة لقطاع التنمية العمرانية، حسبما تشير الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.