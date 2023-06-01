شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس النواب الأمريكي يقرّ اتفاق رفع سقف الدين العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر مجلس النواب الأمريكي اتفاق رفع سقف الدين العام.

صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بالموافقة على مشروع قانون من الحزبين لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وذلك قبل 5 أيام فقط من الموعد النهائي لتجنب تعثر كبير في السداد.

وصوّت لصالح مشروع القانون 314 نائبًا مقابل 117 صوّتوا ضدّه.

الخطوة التالية هي أن يوافق مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية على مشروع القانون قبل أن يتسنى للرئيس جو بايدن التوقيع على الإجراء ليصبح قانونا.

ولم يتحدد بعد موعد مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون الذي سيتم بموجبه تعليق العمل حتّى 2025 بسقف الدين العام، وبالتالي يبعد شبح تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها.

وسيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقرار مشروع القانون لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانونًا نافذًا في غضون 5 أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها.

من جانبه، رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "الخطوة الأساسية" التي اتّخذها مجلس النواب بإقراره مشروع قانون يعلّق العمل بسقف الدين العام حتى عام 2025.

وفي بيان له، قال بايدن إن مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحيلولة دون أن تتخلّف الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها، مشدّدًا على أنّ "الطريق الوحيد للمضيّ قدمًا هو تسوية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري".