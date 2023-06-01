شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: إقرار مجلس النواب مشروع قانون سقف الدين العام "خطوة أساسية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "الخطوة الأساسية" التي اتّخذها مجلس النواب بإقراره الأربعاء مشروع قانون يعلّق العمل حتى 2025 بسقف الدين العام ويجنّب تاليًا الولايات المتّحدة التخلّف عن سداد ديونها.

وقال بايدن في بيان إنّ "مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف" الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها، مشدّدًا على أنّ "الطريق الوحيد للمضيّ قدمًا هو تسوية بين الحزبين" الديمقراطي والجمهوري.

وصوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء بالموافقة على مشروع قانون من الحزبين لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وذلك قبل خمسة أيام فقط من الموعد النهائي لتجنب تعثر كبير في السداد.

واستمر التصويت على التشريع، الذي يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية قبل أن يتسنى للرئيس جو بايدن التوقيع على الإجراء ليصبح قانونًا.