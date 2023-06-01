شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتمكين الوطنية للصحافة من تعيين كوادر بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، ضرورة تمكين الهيئة الوطنية للصحافة من تعيين كوادر صحفية جديدة بالمؤسسات الصحفية القومية.

توصية لجنة الإعلام، جاءت خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة.

وافقت اللجنة على مشروع موازنة الهيئة الوطنية للصحافة ، موصية بضرورة تمكين الهيئة الوطنية للصحافة من تعيين كوادر صحفية جديدة بالمؤسسات الصحفية القومية، كما أوصت أيضا بمراعاة زيادة اعتمادات الباب الرابع لتمكين الهيئة من الاستمرار في انتظام صرف وتغطية تكاليف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين للمحالين للمعاشات بالمؤسسات الصحفية القومية.

كما أوصت أيضا اللجنة وزارة المالية بتعزيز بند معالجة مشاكل المؤسسات الصحفية للعام المالى2023/2024 لتصل إلى مبلغ 910 ملايين جنيه لمواجهة الأعباء المالية بالمؤسسات الصحفية القومية في ظل التراجع الاقتصادي العام الذي أثر سلبيا بصورة كبيرة على المؤسسات الصحفية القومية.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص لجنة الإعلام بدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، حيث تختص بالآتي:

1- الإعلام المسموع والمرئي.

2- الصحافة المطبوعة والرقمية.

3- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

4- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

5- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

6- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

7- الخدمات الثقافية.

8- الملكية الفكرية.

9- الفنون والآداب.

10- الآثار.

11- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

12- التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى الإعلام والثقافة والآثار.