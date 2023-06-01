شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليار جنيه خطة التنمية 23/24 لصالح المرحلة الثانية من حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 23/2024، العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026)، والتي استعرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، في إحدى الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، خطة المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تُغطي 52 مركزًا يضُم 1600 قرية بتعداد سُكاني يُناهز 21 مليون نسمة،

وتمثلت في رصد استثمارات مُستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه (كاعتمادات اولية)، لتنفيذ:

-620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي.

-تأهيل وتبطين تُرع بطول 1740كم.

-إنشاء وتطوير نحو 3 آلاف فصل مدرسي.

-استكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.

-تخصيص نحو 25 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحليّة بالـمُحافظات وتنفيذ البرامج الـمُتعلّقة بخدمات الطُرُق والإنارة وغيرها، بخلاف 5 مليار جنيه لـمشروعات حياة كريمة.