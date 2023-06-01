شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيف بن زايد يستعرض مشروع "الدوريات الأمنية ذاتية القيادة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، اجتماعًا لمجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية مع القيادات الشرطية في الدولة.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج مرصد الخدمات الحكومية، وعددًا من الموضوعات والمبادرات المتعلقة بتطوير العمل الشرطي وتعزيز الاستعداد والجاهزية، إلى جانب الاطلاع على نتائج أهم المؤشرات والمستهدفات الرئيسة في مسيرة العمل، بما يعزز مستويات جودة الحياة في مجتمع الإمارات.

وتم خلال الاجتماع تكريم فريق عمل المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون (I2LEC)، التي حظيت مؤخرا بتأييد دولي، بعد عرضها في الدورة 32 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.



وعلى هامش الاجتماع، اطّلع الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على مشروع إماراتي، يُعد ابتكارًا لكوادر وطنية مبدعة من شرطة دبي، وهو مشروع الدوريات الأمنية ذاتية القيادة، التي تعمل بمثابة غرف عمليات متنقلة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفر خدمات التعرف على السلوكيات الإجرامية والنقل المباشر من أماكن الحدث.