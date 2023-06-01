انت الان تتابع خبر اللجنة المالية تمهل الكتل فرصة لحسم خلافاتها التي عطلت اقرار الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الى يوم السبت المقبل، اللجنة المالية ترفع اجتماعتها وتمنح الكتل فرصة لحسم خلافاتها التي عطلت اقرار الموازنة، اذ ينتظر البيت التشريعي انهاء المفاوضات السياسية والتوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف المتصارعة على بنود الموازنة وابرزها المتعلقة بالاقليم.

الكرة في ملعب البرلمان والانتصار للاغلبية النيابية، هذا التوجه سيكون اخر الاحتمالات في حال فشلت الكتل بالتوصل الى اتفاق ينهي الخلافات ويكون منصفا لجميع المحافظات وبغير ذلك سيكون هناك موقف للقوى النيابية في جلسة التصويت على الموازنة بحسب نواب.

