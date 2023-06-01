انت الان تتابع خبر أول الواصلين إلى عمان لحضور حفل زفاف ولي عهد الأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت جيل بايدن قالت عبر "تويتر" إنها "تتطلع للسفر إلى عمان، للانضمام إلى الملك عبد الله والملكة رانيا للاحتفال بزفاف ولي العهد الحسين على الآنسة رجوة آل سيف".وينتظر الأردنيون بتشوق مراسم حفل زفاف الأمير الحسين، التي من المتوقع أن يحضرها أمراء وملوك وشخصيات من حول العالم.

وكان الملك عبد الله الثاني أولم أمس الأربعاء في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي لأكثر من 4 آلاف ضيف من مناطق المملكة كافة بمناسبة زفاف ولي العهد، جريا على العادات والتقاليد الأردنية.

بدوره، وجه الأمير الحسين رسالة شكر لكل المشاركين في "حفل المضارب"، وقال إن "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك".