انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس. سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,500 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار