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أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:

سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,500 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار

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MO Nasa

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