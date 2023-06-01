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تفاصيل السيف الهاشمي الذي أهداه الملك عبد الله لنجله الأمير الحسين

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بغداد - ياسين صفوان - وأمام أنظار العالم أجمع، قدم جلالة الملك عبد الله الثاني لسمو الأمير الحسين ما يُعرف بالسيف الهاشمي، الذي وصفه برمز العدل، قائلاً: "في هذه المناسبة يا حسين، أهديك هذا السيف الهاشمي، رمز العدل والدفاع عن الوطن".

بحسب ما كشفته وسائل الإعلام الأردنية، السيف الهاشمي هو سيف من سيوف بني هاشم، وهو نسخة عن سيف الملك عبد الله الأول المصنوع في الحجاز عام 1916، والنسخة المُهداة منه صُنعت في الأردن خصيصاً لمناسبة زفاف الأمير الحسين.

وبالإضافة إلى أصوله وجذوره التاريخية، فهو أيضاً من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون، ومنقوش عليه آية 160 من سورة "آل عمران" التي تقول "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ".


في هذا الحفل العامر، ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني كلمة أمام الحضور، كما كشف عن وصيته لنجله الأمير الحسين قبل زواجه، مشيراً إلى أنه يُكمل نصف دينه، ويبدأ مرحلة جديدة من حياته.

وكشف عن وصيته قائلاً: "واليوم يكمل نصف دينه، ويبدأ مرحلة جديدة من حياته، فطلبت منه وأوصيته أن تظل مخافة ربنا بين عيونه، وأدعيله بالخير والتوفيق بعائلته الصغيرة، وعائلته الكبيرة".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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