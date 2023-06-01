انت الان تتابع خبر وصول وفود عربية و دولية إلى الأردن لحضور حفل زفاف الأمير الحسين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قد وصل الكثير من الشخصيات العربية الرسمية البارزة من بينهم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الى عمّان.

كما وصل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، إلى عمّان.



وأيضاً وصل يوم أمس إلى عمان السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا.

ومن الشخصيات التي أعلن عن وصولها كذلك، السلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، والسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

وعلى صعيد عالمي، وصل ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون إلى الأردن قبل ساعات من حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف المرتقب.

وفي السياق عينه بدأ العديد من الضيوف الآخرين في الوصول إلى الأردن، من بينهم الملكة ماكسيما وابنتها الأميرة كاثرينا والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، التي وصلت مع ابنتها آشلي بايدن.

