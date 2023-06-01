انت الان تتابع خبر التخطيط تبين نتائج مسح سوق العمل بالقطاع الخاص.. ما عدد العمال؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " عدد المنشآت التي جرى تحديثها بلغت 4,349 منشأة عاملة كبيرة ومتوسطة"، مبينة أن "عدد المنشآت المستجيبة 4,156 منشأة بنسبة استجابة 95.6% من مجموع المنشآت التي جرى تحديثها".وأضافت، أن "عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية في المنشآت المشمولة بالمسح بلغ 93,420 عامل"، لافتة الى أن "نسبة العاملين بالمنشآت التي تمت مقابلة أصحابها بصورة مباشرة 92.9 % من إجمالي العاملين في المنشآت المستجيبة".

وأشار البيان الى، ان "العراقيين العاملون في المهن المهمة لدى المنشآت شكلوا نسبة 99.1 % من إجمالي العاملين".

وبشأن العاملين غير العراقيين، بينت الوزارة، أن "غير العراقيين شكلوا نسبة قدرها 0.9 %".