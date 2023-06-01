العراق خارج لائحة الدول الأقوى في مجال التعليم خلال 2023

يشار الى ان العراق كان خارج مؤشر دافوس لجودة التعليم عام 2021، ما اثار ردود فعل غاضبة في العراق، ووصف عراقيون التصنيف الجديد لعام 2021 بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والخيبة التي تتحمل السلطات تبعاتها.

محمد يوسف

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