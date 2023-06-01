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العراق خارج لائحة الدول الأقوى في مجال التعليم خلال 2023

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بغداد - ياسين صفوان - وفقا للتصنيف، فأن قائمة أقوى 30 دولة على مستوى العالم في مجال التعليم لم تشهد تواجد العراق بينهم.

*قائمة أقوى 30 دولة على مستوى العالم في مجال التعليم

1. الدنمارك
2. السويد
3. النرويج

4. فنلندا
5. سويسرا
6. هولندا
7. لوكسمبورغ
8. آيسلندا
9. ألمانيا
10. نيوزيلاندا
11. أيرلندا
12. المملكة المتحدة
13. كندا
14. ألنمسا
15. أستراليا
16. اليابان
17. سنغافورة
18. بلجيكا
19. الولايات المتحدة الأمريكية
20. تايوان
21. أستونيا
22. هونغ كونغ
23. فرنسا
24. أسبانيا
25. التشيك
26. البرتغال
27. سلوفينيا
28. مالطا
29. كوريا الجنوبية
30. إيطاليا

يشار الى ان العراق كان خارج مؤشر دافوس لجودة التعليم عام 2021، ما اثار ردود فعل غاضبة في العراق، ووصف عراقيون التصنيف الجديد لعام 2021 بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والخيبة التي تتحمل السلطات تبعاتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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