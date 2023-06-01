انت الان تتابع خبر العراق خارج لائحة الدول الأقوى في مجال التعليم خلال 2023 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفقا للتصنيف، فأن قائمة أقوى 30 دولة على مستوى العالم في مجال التعليم لم تشهد تواجد العراق بينهم.
*قائمة أقوى 30 دولة على مستوى العالم في مجال التعليم
1. الدنمارك 4. فنلندا
5. سويسرا
6. هولندا
7. لوكسمبورغ
8. آيسلندا
9. ألمانيا
10. نيوزيلاندا
11. أيرلندا
12. المملكة المتحدة
13. كندا
14. ألنمسا
15. أستراليا
16. اليابان
17. سنغافورة
18. بلجيكا
19. الولايات المتحدة الأمريكية
20. تايوان
21. أستونيا
22. هونغ كونغ
23. فرنسا
24. أسبانيا
25. التشيك
26. البرتغال
27. سلوفينيا
28. مالطا
29. كوريا الجنوبية
30. إيطاليا
يشار الى ان العراق كان خارج مؤشر دافوس لجودة التعليم عام 2021، ما اثار ردود فعل غاضبة في العراق، ووصف عراقيون التصنيف الجديد لعام 2021 بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والخيبة التي تتحمل السلطات تبعاتها.
*قائمة أقوى 30 دولة على مستوى العالم في مجال التعليم
1. الدنمارك
2. السويد
3. النرويج
5. سويسرا
6. هولندا
7. لوكسمبورغ
8. آيسلندا
9. ألمانيا
10. نيوزيلاندا
11. أيرلندا
12. المملكة المتحدة
13. كندا
14. ألنمسا
15. أستراليا
16. اليابان
17. سنغافورة
18. بلجيكا
19. الولايات المتحدة الأمريكية
20. تايوان
21. أستونيا
22. هونغ كونغ
23. فرنسا
24. أسبانيا
25. التشيك
26. البرتغال
27. سلوفينيا
28. مالطا
29. كوريا الجنوبية
30. إيطاليا
يشار الى ان العراق كان خارج مؤشر دافوس لجودة التعليم عام 2021، ما اثار ردود فعل غاضبة في العراق، ووصف عراقيون التصنيف الجديد لعام 2021 بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والخيبة التي تتحمل السلطات تبعاتها.