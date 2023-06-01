شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: جاري تفعيل أداة لرصد أولويات المجتمع.. ومبادرة "حياة كريمة" في المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تضمن البيان المالي للسنه المالية الجديدة 2023/2024 الذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية على مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأخيرة، تفعيل آداة للمتابعة ورصد أولويات المجتمع ولا سيما في قرى حياة كريمة في كل من الاسكندرية والفيوم وذلك بحسب أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات المعنية بالشفافية والمساءلة ومنها مؤشر شراكة الموازنة الدولية ، ومؤشر الشفافية العالمي لقياس الفساد.

ووفقا للبيان المالى، فإن هذه الآليه الجارى تفعليها تأتي بهدف تمكين المواطن من متابعة المشروعات بالإضافة إلى تفعيل بطاقات التقييم المجتمعى وقياس رضا المواطن الإستطلاع آراء مستخدمى الخدمات وتقييمها، بالإضافة إلى متابعة التنفيذ الفعلى للمشروعات وذلك من خلال التدريبات الخاصة بالموازنة التشاركية فى مختلف محافظات مصر.

وتأتي هذه الجهود في إطار جهود وزارة المالية فى التواصل المجتمعى من خلال العديد من المبادرات ومنصات التفاعل الإلكتروني والرقمي، فضلاً عن التعاون المثمر بين وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية وأعضاء البرلمان، حيث سيتم إدماج عنصر "الموازنة العامة كأداة للتواصل بين البرلمان والمواطنين".