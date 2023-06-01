انت الان تتابع خبر بطريقة احترافيّة.. احباط محاولة تهريب حشيشة عبر مطار بيروت (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان، ان "فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية - سرية درك مطار رفيق الحريري الدولي تسلّمت من إحدى دوريّات فصيلة تفتيشات المطار المدعو "ن. ح." (مواليد عام 1957، لبناني) وبحوزته نحو 1،5 كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف مخبّأة بطريقة احترافيّة في حذائه، ضُبطت أثناء تفتيشه على نقطة التفتيش الوسطية في المطار، وذلك لدى مغادرته الأراضي اللبنانيّة إلى إحدى الدّول العربية".وأضافت، "وبالتحقيق معه، اعترف أنه اشترى الكميّة المذكورة من البقاع، وقد أرشده إلى التّاجر شخصٌ مجهول الهويّة، كان قد تعرّف إليه عن طريق الصّدفة في محلّة المشرّفيّة. وقد اعترف بتعاطي حشيشة الكيف، وأنكر ترويجه أو بيعه للمخدّرات. علماً أنه كان قد أوقف سابقاً بالجرم ذاته والطريقة نفسها، وفق قوى الأمن".

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وفقا البيان.