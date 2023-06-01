انت الان تتابع خبر دور "مميز" لولي العهد السعودي في حفل زفاف الأمير الحسين.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المصادر، ان " ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان سيكون حاضرًا في حفل زفاف الأمير الحسين"، مشيرة الى انه "من المتوقع ان يكون بن سلمان أحد الشهود بعقد القران".

تشهد العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس 1 يونيو/حزيران 2023 حفل زفاف ولي العهد، الأمير الحسين، النجل الأكبر لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين. ويُزفّ الأمير الأردني إلى عروسه السعودية رجوة آل سيف، بعد نحو 9 أشهر ونصف من إعلان خطوبتهما، وسط احتفالات واسعة عمّت محافظات المملكة على مدار نحو أسبوع.



للملك الأردني 4 أبناء، اثنان ذكور وهما الحسين (29 عاماً) وهاشم (18 عاماً)، واثنتان من الإناث إيمان (27 عاماً) وسلمى (23 عاماً). والأمير الحسين هو النجل الأكبر للملك عبد الله الثاني، وهو ولي عهد الأردن منذ يوليو/تموز 2009.