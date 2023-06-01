انت الان تتابع خبر التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "باشرت بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران وبشكل تدريجي".

ودعت الهيأة "المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم، بحسب البيان.

