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بينهم متهمون بالإرهاب.. القبض على سبعة متهمين في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين مذكرات قبض قضائية بحق سبعة متهمين بجرائم جنائية مختلفة بينهم متهمون بالارهاب في قضاء المجر جنوب مدينة العمارة".

وأضافت، انه "تم تسليم المتهمين الى جهة الطلب اصولياً".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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