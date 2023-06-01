انت الان تتابع خبر بينهم متهمون بالإرهاب.. القبض على سبعة متهمين في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين مذكرات قبض قضائية بحق سبعة متهمين بجرائم جنائية مختلفة بينهم متهمون بالارهاب في قضاء المجر جنوب مدينة العمارة".



وأضافت، انه "تم تسليم المتهمين الى جهة الطلب اصولياً".