شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أنواع من الحيوانات الخطرة ممنوع حيازتها بأمر القانون.. أبرزها الروت ويلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر القانون رقم 29 لسنة 2023 باصدارقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الذى صدق عليه الرئيس وتم نشره بالجريدة الرسمية، حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة فيما أجازها بترخيص من السلطة المختصة وهى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعرف القانون الحيوانات الخطرة بأنها الحيوانات المحددة بالجدول رقم "1" المرفق والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان

وحدد جدول رقم "1" بالقانون قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة فى عشرة أنواع وتضمنت أنواعا من الحيوانات الخطرة وفقا لعائلتهم وهى كالتالى

1- عائلة الكلبية ، وهى الأنواع الخطرة من الكلاب حيث تم عرض بند الكلاب الخطرة على اللجنة العلمية المنعقدة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 8/3/2023 وتضم

البيت بول - الروت ويلر-الراعي الألمانى -البوكسر -الهاكسى - الراعي القوقازى-بول ماستيف –الدويرمان -ملموت الاسکی - -الكلب الدانماركي الضخم -اكتيا -امريكن بولى -الالبيى -الكلب الأرجنتيني -کین کورسو-توسايتو

2- الحيوانات الخطرة القطية وهى :" الفهود-النمور-الأسود-الجاجوار - الشيتا -القطط البرية"

3- الحيوانات الخطرة من عائلة القرود وهى :" الغوريلا -الشمبانزي - -نسانيس العالم الجديدمثل (مارموست والكبوشى - نسانيس العالم القديم مثل ( الفرفت – المكا ك-البابون - العيلنج)

4- الحيوانات الخطرة من عائلة الزواحف وتضم التماسيح وتضمن الجدول ايضا قائمة الحيوانات الخطرة من فئة الزواحف وهى:" التماسيح -أنواع الاصلات -الثعابين السامة " الكينح كوبرا- الكوبرا النوبية – كوبرا الصحراء السوداء –الافعى الهندية - والحيات بأنواعها " المقرنة –القرعاء-المنشارية - الحية - الغريبة السوداء"

5- الحيوانت الخطرة من عائلة الحشرات السامة وتشمل العقارب بقواعها

6- الحيوانت الخطرة من عائلة الكلبية البرية وتشمل فصيلة الثعالب وفصيلة الذئاب - وفصيلة الضباع

7-الدببة وتشمل الدب البني ودب الباندا

8- فرس النهر

9- الجاموس الوحشى

10- الحميرة البرية