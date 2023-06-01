انت الان تتابع خبر السبب غريب.. شركة اسبانية تلغي إطلاق اول صاروخ فضائي لها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم تذكر الشركة في صفحتها على " تويتر" ما إذا كانت ستحاول إطلاق الصاروخ مرة أخرى أم لا واكتفت بالقول إن إطلاق الصاروخ كان مخططا له من مديرية ويلفا في ولاية الاندلس الإسبانية.

وقالت صحيفة El Mundo الإسبانية إن "المقصود بالأمر هو أول صاروخ تم تصميمه وتصنيعه في إسبانيا، لكن إطلاقه بحاجة إلى توفير ظروف طقس خاصة ملائمة، لذلك تم تأجيل إطلاقه على الرغم من السماء الصافية، لكن الريح الشديدة أجبرت الشركة على تأجيل عملية الإطلاق".



وحسب المطورين فإن التجربة يجب أن "تستغرق 10 دقائق فقط، وبعد الصعود إلى ارتفاع 80 كيلومترا يجب أن يظل الصاروخ في ظروف الجاذبية الضعيفة، ثم يسقط في المحيط الأطلسي بالمظلات".

واشارت الصحيفة الى، أن "ارتفاع الصاروخ المزوّد بمحرك واحد بلغ 12.5 مترا".

وأضافت ان الغاية من التجربة هي جمع أكبر حجم ممكن من المعلومات لاختبار العمليات والتكنولوجيات التي ستستخدم لاحقا في صاروخ Miura 5 المتعدد الاستخدام.

وتخطط الشركة الإسبانية لاستخدام صاروخ Miura 5 لإطلاق الأقمار الصناعية العلمية والخاصة بدءا من عام 2025.

