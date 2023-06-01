انت الان تتابع خبر عليها اثار ضرب.. العثور على جثة فتاة شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "في تمام الساعة الحادية عشر من يوم 1/6/2023 تم العثور على جثة لشابة مجهولة الهوية تبلغ من العمر ٢٥سنة، عليها اثار ضرب بألة حادة في منطقة الراس والدماء تغطيها".

وأضاف، انه "تم العثور على الجثة في منطقة الشماعية محلة ٧٥٨ خلف محطة الوقود"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي".

