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عرض سعودي مغري يغير قرار مودريتش بالبقاء مع الملكي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457766-638212243017146980.jpg

2023-06-01 | 15:49

عرض سعودي مغري يغير قرار مودريتش بالبقاء مع الملكي

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غير نجم ، لوكا مودريتش، اليوم الخميس، قناعاته بشأن الاستمرار لموسم آخر مع النادي الملكي.
وذكرت صحيفة "سبورت" نقلا عن "أوك دياريو" الإسبانية أن "مودريتش تلقى عرضا مغريا من ناد سعودي، قيمته 120 مليون يورو في 3 مواسم".

وأضافت، أن "هذا العرض الفلكي، دفع النجم الكرواتي البالغ من العمر 38 عاما، لطلب مغادرة النادي المدريدي".


ويلعب مودريتش في صفوف ريال مدريد منذ موسم 2013/2012 عندما انضم من توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو.

وبات النجم الكرواتي ركيزة أساسية على مدار 10 سنوات، ساهم خلالها في فوز الفريق بـ 23 لقبا، من بينها 5 .

وختمت الصحيفة تقريرها بأن "تبدل رغبة لوكا مودريتش، يدفع إدارة ريال مدريد لتسريع إجراءات تجديد عقد لاعب الوسط، داني سيبايوس الذي سينتهي أيضا في 30 يونيو/حزيران الجاري".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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