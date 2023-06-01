عرض سعودي مغري يغير قرار مودريتش بالبقاء مع الملكي

وذكرت صحيفة "سبورت" نقلا عن "أوك دياريو" الإسبانية أن "مودريتش تلقى عرضا مغريا من ناد سعودي، قيمته 120 مليون يورو في 3 مواسم".

وأضافت، أن "هذا العرض الفلكي، دفع النجم الكرواتي البالغ من العمر 38 عاما، لطلب مغادرة النادي المدريدي".



ويلعب مودريتش في صفوف ريال مدريد منذ موسم 2013/2012 عندما انضم من توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو.

وبات النجم الكرواتي ركيزة أساسية على مدار 10 سنوات، ساهم خلالها في فوز الفريق بـ 23 لقبا، من بينها 5 دوري أبطال أوروبا.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن "تبدل رغبة لوكا مودريتش، يدفع إدارة ريال مدريد لتسريع إجراءات تجديد عقد لاعب الوسط، داني سيبايوس الذي سينتهي أيضا في 30 يونيو/حزيران الجاري".

