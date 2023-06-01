انت الان تتابع خبر احتفالا بالزفاف الملكي.. مدينة اردنية تسمي أحد شوارعها باسم العروس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس بلدية مأدبا عارف الرواجيح عبر قناة "المملكة" المحلية، إنه "ستتم تسمية شارع في المدينة باسم رجوة آل سيف، التي ستعطى بموجب إرادة ملكية، عقب عقد القران، لقب "صاحبة السمو الملكي".

وتحتفل العائلة الهاشمية وعموم الأردنيين بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين، على السعودية رجوة آل سيف، في احتفالات مهيبة يحضرها ملوك وأمراء وقادة، وتتزامن مع احتفالات شعبية تعم مختلف المناطق الأردنية.

