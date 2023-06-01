انت الان تتابع خبر التربية تحدد موعد أداء اختبارات التسريع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "موعد اختبارات التسريع للصف الخامس الابتدائي والثاني متوسط والخامس العلمي يوم الاثنين الموافق 19 / 6 / 2023 في تمام الساعة الثامنة صباحاً".

واشارت الى ان " اختبارات الثاني المتوسط والخامس الاعدادي تجري في محافظة بغداد / الرصافة الثانية وكما معمول به في السنوات السابقة".



ومن الجدير بالذكر ان "اختبارات طلبة الصف الثاني المتوسط ستجري في ثانوية المتميزات الواقعة في شارع فلسطين، والخامس العلمي في مدرسة ماريوحنا في نفس المنطقة آنفة الذكر".