خطة النواب: قرارات الأعلى للاستثمار الـ22 تيسر بيئة الأعمال وتشجع الاستثمار

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة ولموازنة بمجلس النواب، أن القرارات التى أشادت بها وحدة الاستخبارات الاقتصادية جاءت نتيجة نقاشات مستمرة ومستفيضة، كما أن القرارات الـ22 الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار وأشار إليها تقرير الايكونوميست تساهم فى تيسير بيئة الأعمال ونشاط الأعمال.

وأوضح الدكتور فخرى الفقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية يدفع القطاع الخاص دفعة قوية ليقوم بالدور الريادى فى النشاط الاقتصادى، مؤكدا أن هذه الوثيقة مهمة للغاية بعد الاستماع للغرفة التجارية والأكاديميين والخبراء ونؤكد للعالم أن مصر جادة فى دعم القطاع الخاص.

وتابع: "ال22 قرار الذى صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار يساعد على تيسير بيئة الأعمال ونشاط الأعمال وتعطى القطاع الخاص المحلى والأجنبى تشجيع لضخ مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة"، موضحا أن القرارات جاءت نتيجة مناقشة مستمرة ومستفيضة بكل المشاكل التى يقابلها المستثمرين المصرين والعرب بحيث تذلل هذه المشاكل.